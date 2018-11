Vijf aanhoudingen door FIOD vanwege handel in chemicaliën

UWV

'Het UWV heeft gelijktijdig onderzoek gedaan naar vermoedelijke uitkeringsfraude door de 54-jarige IJsselsteiner die al een aantal jaren een uitkering geniet', aldus de FIOD.

Diverse drugs

De verdachten hebben diverse soorten chemicaliën gekocht. De aankoopwaarde van deze chemicaliën bedraagt enkele tienduizenden euro’s. Deze chemicaliën zijn geschikt voor de bereiding van diverse drugs. Het gaat bijvoorbeeld om in totaal 1750 liter ammonia, 2400 liter methylethylketon, 132 liter zwavelzuur en 30 liter en 48 kilo zoutzuur. Het vermoeden is dat verdachten misbruik hebben gemaakt van lege/slapende vennootschappen om de chemicaliën te bestellen. Die vennootschappen stonden op naam van katvangers.

Ruim half miljoen op rekening gestort

Op de bankrekeningen van de verdachten werd 600.000 euro contant gestort waar geen zichtbare inkomsten tegenover staan. De herkomst van dit geld wordt onderzocht. De officier van justitie beslist later deze week wanneer welke verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Doorzoekingen

Op 26 juni dit jaar heeft de FIOD voor dit onderzoek 22 doorzoekingen gedaan in woningen en loodsen in onder meer Alkmaar, Houten, Rotterdam, Utrecht en IJsselstein. In Rotterdam trof de FIOD een complete cocaïnewasserij en opgeslagen chemicaliën aan. In Houten werd beslag gelegd op een partij chemicaliën.

Zeer gevaarlijke wijze

Het gebruik en de opslag van chemicaliën voor de bereiding van (synthetische) drugs vindt vaak op zeer gevaarlijke wijze plaats. Ook in deze zaak werd ontdekt dat sprake was van opslag van chemicaliën. Zo moest de cocaïnewasserij ontmanteld worden door gespecialiseerde teams van de politie en het NFI. Daarnaast zorgen de restproducten van de drugs vaak voor gevaarlijke en milieuvervuilende omstandigheden.