Woning Zandvoort beschoten, slapende jongen (14) gewond

In de nacht van zondag op maandag is in Zandvoort rond 03.00 uur een woning aan de Dr.C.A.Gerkestraat beschoten. Dit meldt de politie maandag.

Gewond

'Een 14-jarige jongen die onder het raam lag te slapen is lichtgewond geraakt aan zijn hand', aldus de politie. Forensische opsporing van de politie heeft ter plekke gezocht naar sporen en de recherche onderzoekt de achtergronden van dit incident. De politie is op zoek naar getuigen die kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.