Mogelijke doorbraak met arrestatie 2 mannen moordzaak Enschede

De politie heeft maandagmiddag twee mannen aangehouden als verdachten van de 4-voudige moord in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede op dinsdag 13 november. Het gaat om een 32jarige en een 57-jarige man, beiden uit Hengelo. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Mogelijke doorbraak

De twee mannen werden rond dezelfde tijd door arrestatieteams aangehouden. Dat gebeurde op de A1 ter hoogte van Enter en in een appartementencomplex in Hengelo. Mogelijk is met deze arrestaties sprake van een doorbraak in deze 4-voudige moordzaak.

Ander gewelddadig incident

De twee mannen zijn ook aangehouden op verdenking van een ander gewelddadig incident. Dat vond plaats op 7 november in Hengelo. Hierbij werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen. In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen ineen aantal panden in Twente. Meerdere aanhoudingen worden overigens niet uitgesloten.

80 rechercheurs

Het incident aan de Van Leeuwenhoekstraat heeft voor onrust gezorgd in Enschede. Daarom is een team van 80 rechercheurs, onder leiding van het Openbaar Ministerie, ingezet om de daders van dit misdrijf te vinden.

Eerdere aanhoudingen

Op de avond van 13 november verrichtte het rechercheteam twee aanhoudingen in de omgeving van Dordrecht. Deze twee mannen uit Enschede bleken echter geen betrokkenheid te hebben bij de viervoudige moord. Ze zijn in vrijheid gesteld en geen verdachten meer.