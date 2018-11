Twee mannen aangehouden na bedreiging

Omstreeks 21.10 uur kreeg de politie melding van een 21-jarige man uit Hoorn. Hij zat met een vriend in een geparkeerd staande auto voor de snackbar op het Betje Wolfplein. Het slachtoffer zag een auto aan komen rijden. De auto wordt gebruikt door een persoon waar het slachtoffer onenigheid mee heeft. In de auto blijken twee mannen te zitten en als de auto wegrijdt wordt het slachtoffer in het voorbijgaan bedreigd met een (mogelijk) vuurwapen.

De politie stelt een onderzoek in en treft de auto aan op de Ekster. Hier worden beide inzittenden aangehouden. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Bij onderzoek in de auto werden geen wapens aangetroffen. Wel vond de politie een partij drugs. Het ging hierbij om zesentwintig wikkels met (vermoedelijk) cocaïne en vijfenzeventig XTC pillen.

De politie nam de drugs en de auto in beslag. Een nader onderzoek wordt ingesteld.