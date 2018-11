Derde verdachte in onderzoek viervoudige moord aangehouden

Een 30-jarige man, woonachtig in Twente, is maandag laat op de avond aangehouden. Deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de vier mannen die op 13 november in een winkelpand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede zijn aangetroffen.