Straatroof Gerbrandypark in Amsterdam

De politie zoekt getuigen van een geweldadige straatroof in het Gerbrandypark in Amsterdam Nieuw-West in de avond van maandag 26 november.

Het 20-jarige slachtoffer stapt die bewuste avond uit op het metrostation aan de Jan van Galenstraat. Dan loopt hij via de Burgemeester van der Pollstraat de Burgemeester Fockstraat in. Wanneer hij rond 20.00 uur langs het Gerbrandypark loopt, valt hem een groepje van drie mannen op. Het slachtoffer vertrouwt de situatie niet en rent weg. De man wordt gelijk door de drie daders overmeesterd, het park in gesleurd en onder bedreiging van geweld gedwongen om zijn bezittingen af te staan. Hierna bindt het trio het slachtoffer vast. De drie mannen verlaten het park en laten het slachtoffer in de kou achter. Pas een half uur later weet een omstander het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden en 112 te bellen. De recherche is een onderzoek gestart.