Amsterdam Drone Week: Testlocaties en experimenten voor innovatie

Meer ruimte voor innovatie

Dinsdag sprak de minister in Europees verband over innovatie ruimte bij de opening van de Amsterdam Drone Week. Zij ging hierover in gesprek met Commissaris Violeta Bulc in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de drones-industrie uit 70 landen. Van Nieuwenhuizen: “Drones worden nu al gebruikt voor toepassingen die een paar jaar geleden nog toekomstmuziek waren. Ook in Europa zet ik mij in voor meer ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd blijft bij het gebruik van drones de veiligheid van belang.”

Minder regels op testlocaties

De EU heeft de ambitie om tot een gezamenlijke Europese markt voor drones te komen. De Europese regels houden enerzijds rekening met de risico’s van dronegebruik en bieden anderzijds meer ruimte voor innovaties. Van Nieuwenhuizen stimuleert innovatie onder meer door testen met drones mogelijk te maken, zowel op testlocaties als daarbuiten. In de afgelopen jaren zijn rondom de vliegvelden en testcentra in Enschede, Groningen, Marknesse, Valkenburg en Woensdrecht test- en innovatiecentra opgericht, die zich hebben verenigd in het Dutch Drone Platform. Hier wordt gebouwd aan drone(technologie) en hun toepassingen.

Experimenten inspectie

Daarnaast stimuleert Rijkswaterstaat de markt om met nieuwe slimme toepassingen te komen zoals de inzet van drones voor dijkinspecties. Rijkswaterstaat heeft onlangs een Drone Challenge georganiseerd, waarbij marktpartijen de kans kregen te laten zien wat de inzet van autonoom vliegende drones bijvoorbeeld aan incident- en verkeersmanagement kunnen bijdragen. De uitkomsten van deze Drone Challenge worden binnenkort bekendgemaakt.

Voorlichtingscampagne

Het gebruik van drones moet veilig zijn en niemand in gevaar brengen. Een combinatie van regelgeving, opleiding, voorlichting en het gebruik van technologische hulpmiddelen moet hiervoor zorgen. Dit geldt niet alleen voor de professionele inzet van drones, maar ook voor recreatieve dronevliegers. Daarom start voor de feestdagen een voorlichtingscampagne op social media, bij evenementen en de online droneverkooppunten, om amateur dronevliegers te wijzen op de veiligheidsvoorschriften.