Bijna 10.000 mensen wonen permanent in Veluwse vakantieparken

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, van het kennisinstituut Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht.

Programma 'Vitale Vakantieparken'

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Vitale Vakantieparken om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van permanente bewoning op de Veluwse vakantieparken. Minister Ollongren van BZK heeft het rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook kwetsbare groepen

Uit het onderzoek komt naar voren dat het gaat om ouderen en jongvolwassenen bewoners met een alternatieve woonbehoefte of levensstijl, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Maar ook om kwetsbare groepen die zoeken naar een toevluchtoord vanwege persoonlijke problemen. Gezamenlijk bewonen ze tussen de drie- en vijfduizend recreatie-objecten.

Motivatie

De getallen zijn tot stand gekomen op basis van gegevensverzameling uit de Basisregistratie Personen (BRP), gesprekken met gemeenteambtenaren, wijkagenten, welzijnswerkers en interviews met bewoners. De belangrijkste reden waarom mensen naar een vakantiepark verhuizen, is dat zij hun specifieke woonbehoeften beter zagen vervuld in een recreatiewoning dan in het aanbod op de reguliere markt. Toegankelijkheid en betaalbaarheid speelden daarbij een rol, maar vaak ook persoonlijke woonwensen en omstandigheden. Reguliere woningen zijn te duur, beperkt voorradig of voldoen niet aan de woonwensen of leefstijl.

Actie-agenda

Met andere woorden: onrechtmatig wonen op een vakantiepark is over het algemeen een individuele keuze die wordt aangewakkerd door onderliggende ontwikkelingen, zoals het beperkte aanbod op de reguliere woningmarkt aan specifieke of snel toegankelijke woonvormen, veranderingen in het sociale domein, ouderen die langer thuis wonen en de flexibele economie die leidt tot een toename van arbeidsmigranten en zzp’ers. Oplossingen liggen mogelijk in een alternatief aanbod van flexibele en tijdelijke woonvormen.

Vakantieparkentop

In de actie-agenda vakantieparken van Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties, worden diverse mogelijkheden samengebracht voor een integrale aanpak door betrokken partijen. Deze actie-agenda wordt op 29 november gepresenteerd tijdens de Vakantieparkentop.