Belgiëplein Amsterdam afgezet na plofkraak

De politie heeft donderdagochtend vroeg het Belgiëplein in Amsterdam-West afgezet nadat er op een geldautomaat een plofkraak is gepleegd. Dit meldt de politie donderdag.

Harde knal

Rond 05.00 uur werden omwonenden aan het Belgiëplein in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een harde knal. Onbekenden hadden een geldautomaat opgeblazen. De harde explosie richtte veel schade aan. Overval lagen brokstukken verspreid.

Forensisch sporenonderzoek

Op dit moment is nog niet duidelijk of de daders buit hebben gemaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is een sporenonderzoek gestart rond de geldautomaat