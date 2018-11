FIOD verdenkt echtpaar van fraude met goud

De FIOD heeft op 28 november een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.