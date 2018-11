Overvaller snel opgepakt in Groningen

Met behulp van cameratoezicht in de binnenstad van Groningen is donderdagmiddag een man aangehouden voor een poging overval op een rijwielhandelaar.

Omstreeks 16.35 uur kwam de overvaller de rijwielhandel aan het Schuitendiep binnen en eiste onder bedreiging van een wapen de inhoud van de kassa. Toen dit niet lukte, ging de man er vandoor.

Dankzij een goede omschrijving door het slachtoffer wist cameratoezicht de overvaller te traceren op de Grote Markt. Hier werd de verdachte aangehouden. Hij was in het bezit van het wapen waarmee de rijwielhandelaar bedreigd was.