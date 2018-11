Eis van 2,5 jaar cel tegen Britse piloot verdacht van mensensmokkel

De stoelen moesten eruit, en dan konden 15 Albanezen naar Engeland gesmokkeld worden in een klein vliegtuigje. Als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket ligt, moet een 64-jarige Britse piloot daarvoor 2,5 jaar de cel in. De man stond vrijdag terecht voor de rechtbank in Zwolle.

15 Albanezen

De Koninklijke Marechaussee ontdekte de smokkelplannen begin juli van 2017. Onder leiding van het Landelijk Parket werden op 6 juli van dat jaar twee busjes tegengehouden met aan boord 15 Albanezen, onder wie drie jonge kinderen. Het was de eerste keer dat werd geprobeerd om per vliegtuigje mensen te smokkelen naar Engeland. Het vliegtuigje werd op vliegveld Teuge tegengehouden.

Uitgeweken naar België

Waarschijnlijk was het oorspronkelijk de bedoeling dat de gesmokkelden in Nederland aan boord zouden gaan, maar door een controle was dat niet meer mogelijk. De smokkelaars besloten toen de mensen naar België te brengen, en de piloten dienden een vluchtplan in waarbij een tussenstop in België werd gemaakt. Op de snelweg op weg naar België werden de busjes tegengehouden.

Gevaarlijke onderneming

Uit onderzoek was toen al gebleken dat ook de piloten er weinig gerust op waren dat het vliegtuigje zoveel mensen aankon. Het was niet volgetankt, en de stoelen moesten er nog uit. “Hoewel er in deze smokkel geen sprake is van – strafverzwarende – mensonterende omstandigheden, was het wel een bijzonder gevaarlijke onderneming geworden als deze mensen daadwerkelijk allemaal waren ingestapt”, zo zei de officier van justitie vrijdag. De zaken tegen de andere piloot en de organisator moeten nog voorkomen. In die zaken moeten nog getuigen worden gehoord.