Geïmproviseerde pijpbom in Noordwijkerhout aangetroffen

Agenten hebben donderdag 29 november 175 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens een controle van 23 adressen in de regio. In Noordwijkerhout werd op een adres een geïmproviseerde pijpbom aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

EOD

'Op verschillende adressen zijn vier verdachten aangehouden. Bij twee adressen kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om de aangetroffen explosieven veilig te stellen. Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk en daarom treedt de politie hard op tegen verkopers en kopers', aldus de politie.

'Gevel eruit blazen'

In een woning in Honselersdijk vonden agenten genoeg illegaal vuurwerk om een complete gevel uit de woning te blazen. Een 16-jarige Honselersdijker bleek al langer te knutselen met illegaal vuurwerk, zonder dat zijn ouders en hijzelf de gevaren hiervan inzagen. Zelfgemaakt vuurwerk is levensgevaarlijk, omdat het onvoorspelbare bommen zijn. Zo is de explosie veel zwaarder dan ingeschat en gaan ze vaak te vroeg af.

De jongen is aangehouden en wordt vrijdag 30 november voorgeleid voor de rechter-commissaris. Nadat een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) het geknutselde vuurwerk beoordeelde, werd de EOD gewaarschuwd om de explosieven veilig te stellen en af te voeren.

Geïmproviseerde pijpbom in Noordwijkerhout

In een woning in Noordwijkerhout troffen agenten naast illegaal vuurwerk ook diverse verboden wapens aan - luchtdrukwapens, een ploertendoder en pepperspray - en een geïmproviseerde pijpbom. Specialisten van de EOD lieten de pijpbom gecontroleerd tot ontploffing brengen. Een 42-jarige man uit Noordwijkerhout is aangehouden.

Voorhout en Katwijk

In Voorhout hield de politie een 47-jarige man uit Voorhout aan. Agenten vonden professioneel en illegaal vuurwerk in zijn woning en vermoeden dat de man hierin handelt. De man zit vast en wordt gehoord. In Katwijk vond de politie een grote partij illegaal vuurwerk die in beslag genomen is.

Hennep, mortierbommen en lanceerbuizen in Leiderdorp

In Leiderdorp vonden agenten in een woning een kleine hennepkwekerij, speed en GHB. Alle goederen en planten zijn in beslag genomen. Ook vonden ze in de woning op een zolderkamer 30 kilo vuurwerk, waaronder nitraten, mortierbommen en lanceerbuizen. Mortierbommen ontploffen doorgaans binnen een fractie van seconde na ontsteking. Een 35-jarige man uit Leiderdorp werd hiervoor aangehouden.

Vuurwerkvondsten in Naaldwijk, Monster en Maasdijk

In woningen in Naaldwijk, Monster, Maasdijk vonden agenten cobra’s, nitraten, mortieren, rookbommen en strijkers. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Een fors aantal verdachten worden nog op het bureau uitgenodigd voor verhoor. Zij krijgen proces-verbaal. Alle verdachten worden aangemeld voor een bestuurlijke maatregel bij de betrokken gemeenten.