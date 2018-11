Prikacties medewerkers PostNL rond Sinterklaas en Kerst

FNV-leden bij PostNL gaan prikacties organiseren. 'Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het bezorgen van post en pakketten rond Sinterklaas en Kerst', zo laat FNV vrijdagmiddag weten. Medewerkers van PostNL informeren het publiek via een kaartenactie.

'Weigeren te praten over CAO'

PostNL weigerde vanmiddag verder te praten met FNV over een nieuwe cao. Dit nadat andere bonden aangaven met hun achterban te willen overleggen over het wel of niet voeren van acties en vervolgens uit het overleg stapten.

Verlagen werkdruk

De FNV wil in de nieuwe cao onder meer afspraken over het direct verlagen van de werkdruk, gelijk loon voor gelijk werk, een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2019, een vast dienstverband voor uitzendkrachten die al langer dan 52 weken voor PostNL werken en een volledig herstel van de pensioenopbouw. PostNL weigert tot op heden om de bonden tegemoet te komen.