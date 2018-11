Politie onderzoekt overlijden 29-jarige vrouw in Rotterdam

Een 29-jarige vrouw werd vrijdagochtend onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek in Rotterdam-Charlois. Twintig rechercheurs doen onderzoek naar haar overlijden.

Familieleden vonden de vrouw vrijdagochtend in haar woning. Zij was al overleden. Er was ook een peuter in het huis aanwezig. De familieleden ontfermden zich over het kind. Medisch gezien maakt de peuter het goed.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek en stelt alle mogelijke sporen veilig.