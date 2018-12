Vrouw gewond bij aanrijding in Boxtel

Op een kruising in het centrum van Boxtel vond vrijdagavond rond 21.30 uur een ongeval plaats waarbij een jonge vrouw gewond is geraakt.

Op het kruispunt van de Molenstraat, Stationsstraat, Rechterstraat en de Prins Hendrikstraat werd een vrouw op een snorscooter aangereden door een automobilist. De auto kwam vanuit de Rechterstraat en de vrouw vanuit de Stationsstraat en zij kwamen op de kruising met elkaar in botsing. De jonge vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd, van hem werd een blaastest afgenomen maar deze was negatief.