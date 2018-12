Aanhouding branden Werkhoven

Na de vijfde brand op een boerderij in Werkhoven, heeft de politie zaterdagmiddag 1 december de bewoner aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden.

In de nacht van vrijdag 30 november op zaterdag 1 december woedde er voor de vijfde keer brand in ruim een maand tijd. De brandweer bluste de brand snel, de bewoner raakte niet gewond. De recherche onderzoekt de branden sinds de eerste brand op 25 oktober. Het onderzoek leidde naar de bewoner zelf, die zaterdagmiddag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden. De man, 35-jaar uit Werkhoven, is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.