Vrouw overleden na verkeersongeval in Hardenberg

Een 76-jarige vrouw uit Hardenberg is vrijdagmiddag bij een verkeersongeval op de rotonde van de Bruchterweg /Witte de Withstraat/Europaweg in Hardenberg ernstig gewond geraakt. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis waar zij zaterdag 1 december overleed.