Aanrijding tussen auto en scooter

Op de Willem de Zwijgerlaan in Schiedam is zondagmiddag een scooterrijdster gewond geraakt na een aanrijding.

De scooter kwam op de kruising met de Stadhouderslaan in botsing met een auto. Beide voertuigen raakten beschadigd bij de aanrijding. De kruising was tijdelijk geblokkeerd vanwege de hulpverlening. De gewonde vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken.