OM zet vervolging lek burgemeestersbenoeming Den Bosch door

Onderzoek

In juni werd bekend dat in het onderzoek naar het lek bij de burgemeestersbenoeming, telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad zijn opgevraagd. Ook werd bekend dat in datzelfde onderzoek geprobeerd is een gesprek tussen een van de verdachten en de journalist in een horecagelegenheid op te nemen. Het OM heeft toen aangegeven dat het opvragen van de telefoongegevens niet had gemogen. In het onderzoek is tevens de telefoon van deze verdachte afgeluisterd. De gesprekken die deze verdachte voerde met de journalist zijn daardoor ook opgenomen. Deze journalist is overigens nooit verdachte geweest in dit onderzoek.

Dossier

Het OM heeft in juni al besloten de opgevraagde telefoongegevens van de journalist te vernietigen en uit het dossier te halen. Het gesprek tussen de verdachte en de journalist is niet afgeluisterd en daardoor heeft een dergelijk gesprek ook nooit onderdeel uitgemaakt van het dossier. Ook de telefoongesprekken die de verdachte met de journalist heeft gevoerd, zijn na een nader verzoek van het Brabants Dagblad, uit het dossier gehaald.

Voldoende bewijs

Het OM is tot de conclusie gekomen dat, na verwijdering van genoemde gegevens uit het dossier, er alsnog voldoende bewijs is dat de verdachten hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Door het lekken van informatie wordt de vertrouwelijkheid van de benoemingsprocedure en de benoemingscommissie schade berokkend en afbreuk gedaan aan het integer kunnen functioneren van het openbaar bestuur. Het OM zal de rechtszaak tegen het tweetal ook aangrijpen om de gang van zaken in het onderzoek toe te lichten. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank Oost-Brabant de rechtszaak zal behandelen.