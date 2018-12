Tot 7 jaar celstraf voor Utrechters na plofkraken Duitsland

De vijf verdachten uit Utrecht die in 2017 in Duitsland één of meerdere plofkraken hebben gepleegd zijn maandag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen. 'De hoofdverdachte, een 29-jarige man uit Utrecht, is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij 4 plofkraken', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland maandag.

Ontploffing

Alle vijf verdachten waren betrokken bij één of meerdere plofkraken in het Duitse Noordrijn Westfalen, vlak over de grens. Telkens is geprobeerd om de geldautomaten tot ontploffing te brengen en daaruit geld te stelen. Dat is een aantal keren gelukt en toen zijn er aanzienlijke geldbedragen gestolen. Telkens gebruikten de verdachten een snelle Audi om te vluchten en weer richting Nederland te rijden.

Hoge snelheid gevlucht

Op 7 augustus 2017 kreeg de Nederlandse politie melding van een plofkraak in het Duitse Rheine. Rond kwart voor 02.45 uur zagen agenten een Audi met zeer hoge snelheid over de A1 rijden. Bij Blaricum verliet de auto de snelweg en is de achtervolging ingezet. Nadat stoptekens, optische- en geluidssignalen genegeerd werden, is de Audi gedwongen te stoppen. De 29-jarige Utrechter en een 26-jarige medeverdachte, ook uit Utrecht, zijn aangehouden. Zij droegen allebei een kogelwerend vest, handschoenen en regenbroeken.

DNA-sporen

De Audi is in beslag genomen en onderzocht. In de auto zijn DNA sporen van meerdere personen gevonden. Onder andere deze sporen leidden de politie naar de drie andere verdachten. Op grond van dit bewijs, de verklaring van een getuige, de interpretatie van telecom- en locatiegegevens en de resultaten van forensisch onderzoek staat het vast dat de vijf Utrechters verantwoordelijk zijn voor de plofkraken.

Veel schade

Het gaat bij plofkraken om brutale en zeer ernstige feiten die, naast maatschappelijke onrust, veel schade veroorzaken. Die schade bestaat niet alleen uit het buitgemaakte geld, maar bestaat ook uit de schade door de ontploffingen. De verdachten hebben de beschuldigingen altijd ontkend en hebben er verder het zwijgen toegedaan. De rechtbank leidt daaruit af dat de mannen over de aard en de ernst van deze misdrijven in wezen de schouders ophalen en de belangen van anderen volstrekt ondergeschikt maken en op de koop toe nemen bij hun najagen van geldelijk gewin. Geen van hen heeft ook maar enige verantwoordelijkheid genomen.

Criminele organisatie

De 29-jarige hoofdverdachte en de 26-jarige man uit Utrecht zijn ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Zij hebben onder andere kentekenplaten en auto’s gestolen die ze gebruikt hebben bij de plofkraken. De 26-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. De overige drie verdachten zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar.