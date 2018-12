Politie: 'Doe vooral aangifte van gijzelingssoftware'

'Doe vooral aangifte als u slachtoffer bent van ransomware. Dat is het geval als criminelen gebruik maken van gijzelingssoftware en uw computer of bestanden blokkeren', zo roept de politie op. Hoe meer aangiften worden gedaan, hoe groter is de kans op het vinden van informatie die kan helpen om de bestanden te ‘ontgrendelen’.

Digitale afpersers

Digitale afpersers kunnen zich voordoen als de politie of diensten en bedrijven als Buma/Stemra, Microsoft of Europol. Ze dreigen bijvoorbeeld met een boete omdat u zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Niets is echter minder waar: het bericht komt van criminelen en betalen heeft geen zin.

Malafide webshop

Ook kan de digitale afperser een mail sturen van een webshop, een telecombedrijf, een pakketdienst. Of mogelijk bekijkt u, naar later blijkt, een malafide website. Vaak wordt dan gevraagd op een bestand of link te klikken waar de gijzelsoftware in is verstopt.

Er zijn grofweg twee varianten. Cryptoware: een variant van ransomware die niet de computer zelf, maar de bestanden op de computer gijzelt. Scareware: bij deze variant wordt het slachtoffer verleid een betaling te doen, bijvoorbeeld voor een niet bestaande software-update, terwijl de computer eigenlijk helemaal niet is besmet.

Preventie

Klik niet zomaar op een ontvangen bestand of link, maar controleer dit. Zeker als het van een onbekende afzender komt. Gebruik daarvoor eventueel het gratis programma Virustotal.com. Dit geeft vaak een goede indicatie of uw bestand of link veilig is, al blijft u zelf verantwoordelijk voor het feit dat u ergens al dan niet op klikt.