Auto in sloot terechtgekomen bij A7 ter hoogte van Harkstede

Kritiek

Eén persoon is in kritieke toestand door de brandweer uit de auto gehaald en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht in kaart te brengen. De auto is door een berger uit de sloot gehaald en weggetakeld.