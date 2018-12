Boa's vrezen oud en nieuw

Boa's maken zich grote zorgen over oud en nieuws.

Zij moeten steeds meer vuurwerkvrijde zones handhaven, maar dat moet ongewapend. Boa's hebben dus nauwelijks middelen om zichzelf te verdedigen als ze in het nauw komen. Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond (NBB) vreest zelfs voor gewonden. In het AD zegt hij: 'Dit kan zo maar ernstig mislopen.'

Nu heeft slechts een enkele Boa de beschikking over een wapenstok of handboeien. Men heeft wel gevraagd om boa's standaard uit te rusten met een wapenstok, pepperspray en een bodycam, maar daarover moet nog beslist worden. Dat betekent dat de boa's eind van het jaar ongewapend moeten handhaven in steeds meer vuurwerkvrije zones.

Ruud Verkuijlen programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren zegt in de krant dat boa's die in de problemen komen op snelle ondersteuning van de politie kunnen rekenen. Dat geldt ook voor ambulancepersoneel en de brandweer. De brandweer wordt op risicovolle plekken al bij het aanrijden begeleid door de politie. Maar ook als de politie gauw te hulp schiet, vreest lakenman toch voor de positie van de boa's. 'Vijf minuten kunnen heel lang duren als je echt in de knel zit'.