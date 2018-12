Recordaantal kapperszaken

De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 10 duizend kapperszaken bijgekomen. In 2007 waren er bijna 17 duizend kapperszaken, in 2018 waren dat er bijna 27 duizend. Dit is het grootste aantal sinds het begin van deze meting in 2007. In 2017 draaiden kappers een totale omzet van 1,7 miljard euro. Vijf jaar eerder bedroeg de omzet in de kappersbranche 1,5 miljard euro.

Meer zelfstandige kappers

Het aantal mensen dat als kapper werkt is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Zowel in 2007 als 2017 telde Nederland zo’n 45 duizend kappers. Het aandeel dat als zelfstandige werkte is toegenomen van 43 procent in 2007, tot bijna de helft (49 procent) in 2017. Dit zijn onder andere thuiskappers en kleine salons aan huis.

Kappers ouder en vaker vrouw

In 2003 was ruim een derde van de kappers jonger dan 25 jaar, 65 procent was jonger dan 35. In 2017 lag de gemiddelde leeftijd van kappers hoger. Meer dan de helft (58 procent)was ouder dan 35 jaar. Ook nam het percentage vrouwelijke kappers verder toe, van ruim 86 procent in 2003 naar 91 procent in 2017.

Meeste kapperszaken in Groot-Rijnmond

De meeste kapperszaken liggen in Groot-Rijnmond (2165). Deze regio kende met 885 ook de grootste absolute toename van kapperszaken tussen 2007 en 2018. Groot-Amsterdam en de regio Utrecht staan op de tweede en derde plek, zowel in aantal kapperszaken als in de toename hiervan. De hoogste dichtheid van kapperszaken was in beide jaren in Zeeuws-Vlaanderen. De minste kappers per duizend inwoners zien we in de COROP-gebieden in Utrecht, West-Nederland en Groningen.