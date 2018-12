Verborgen ruimte met pistool in auto ontdekt

In de nacht van maandag op dinsdag controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle een personenauto. Nadat de benodigde documenten en de technische staat waren gecontroleerd werd met toestemming van de bestuurder ook in de kofferbak gekeken. Daar kregen de agenten het vermoeden dat er iets aan de hand was met de leuning van de achterbank. Na inspectie bleek dat in deze leuning een verborgen ruimte was gemaakt. In deze ruimte lag een vuurwapen. Het bleek later een semi-automatisch pistool met munitie te zijn.

De, 38-jarige bestuurder uit Tilburg werd aangehouden en de auto en het pistool in beslag genomen. De politier stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van het wapen.