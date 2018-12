Onderzoek brugongeval Prins Bernhardbrug Zaandam door Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkort onderzoek naar het ongeval op de Prins Bernhardbrug in Zaandam waarbij in de avond van 28 november een ouder echtpaar zwaargewond raakte. 'Dit heeft de Raad besloten op basis van de uitkomsten van het verkennend onderzoek', zo meldt de OVV woensdag.

Bedienen bruggen op afstand

In het onderzoek kijkt de Raad naar de oorzaak van het ongeval en naar het bedienen van bruggen op afstand. Bij het onderzoek wordt ook het in 2015 gepubliceerde rapport ‘Ongeval Den Uylbrug’ betrokken. In de komende weken wordt een precieze focus van het onderzoek bepaald.