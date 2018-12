Vrouw gewond bij steekpartij in Amsterdam

Omstreeks 19.42 uur werd de vrouw op het Orlyplein om nog onbekende reden in haar schouder gestoken. Agenten die snel ter plaatsen waren konden een verdachte aanhouden.

De verdachte is overgebracht naar een politiebureau. De aanleiding van de steekpartij zal worden onderzocht.

