Onrust in Tilburgse straat, 35-jarige en 63-jarige man gewond naar ziekenhuis

Burenruzie

Een vermoedelijke burenruzie ligt waarschijnlijk ten grondslag aan de vechtpartij waarbij meerdere personen betrokken zijn geweest. Twee mannen raakten gewond nadat zij waren gestoken. Een man is aangehouden.

Meerdere paniekmeldingen

Agenten kregen rond 21.30 uur een melding dat er een vernieling was aangebracht aan een woning in de Kornhoenstraat. Toen zij enige tijd later omstreeks 23.20 uur naar de woning toe reden, kwamen er meerdere paniekmeldingen binnen bij de meldkamer dat er een groep van zo’n 10 personen aan het vechten was waarbij ook slagwapens gebruikt werden en diverse ruiten van een woning zouden zijn gesneuveld. Meerdere politie-eenheden zijn opgeroepen. De agenten troffen in de straat een zeer grimmige situatie aan met agressieve personen en mensen in paniek. Door inzet van de politie en een politiehond is de rust teruggebracht in de straat.

Steekwonden

In een woning in de Kornhoenstraat troffen de agenten twee mannen ( 63 en 35 jaar) met steekwonden. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Een derde man zou zijn geslagen met een slagwapen. De politie heeft inmiddels een 60-jarige man uit Tilburg aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

Onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Dit onderzoek richt zich onder meer op het krijgen van het beeld wat er zich precies heeft afgespeeld gisteravond en welke rol betrokkenen hierin hebben gehad. Meerdere betrokkenen en getuigen zullen hiervoor gehoord worden. Technische rechercheurs doen ter plekke sporenonderzoek.