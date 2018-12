Mbo-studentenfonds voor studenten met vertraging

Ziek, zwanger of beperking

'Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een beperking hebben. Ook studenten die in de studentenraad zitten kunnen een vergoeding uit dit fonds krijgen', aldus het ministerie. Vanaf vandaag mag iedereen z’n mening over dit plan geven op internetconsultatie.nl. Minister Van Engelshoven trekt 10 miljoen euro uit voor dit plan. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven: 'Mbo’ers zijn studenten. Met deze wet regelen we dat nu officieel. We noemen ze voortaan student en ze kunnen een vergoeding krijgen als ze in de studentenraad zitten.'

Mbo-studentenfonds

Het geld wordt verdeeld onder alle mbo-instellingen. Zij zijn vrij om de precieze invulling van het fonds te bepalen, omdat zij de problematiek het beste kunnen inschatten. Behalve de ondersteuning van studenten die vertraging oplopen, regelt het fonds ondersteuning van de schoolkosten voor minderjarige, voltijds studenten uit minima gezinnen. Zij kunnen nu gebruik maken van een tijdelijke regeling, maar met het fonds is een structurele oplossing gevonden. Vanuit het fonds krijgen zij onderwijsbenodigdheden vergoed. Dat zijn spullen die studenten zelf moeten kopen, zoals laptops, boeken en werkkleding.

Verklaring voor studenten die uitvallen

Daarnaast wordt met deze wet geregeld dat alle mbo-studenten onder de 23 jaar die uitvallen voordat zij een diploma krijgen, een verklaring krijgen waarop staat welke onderdelen zij wel gehaald hebben. Op deze manier wordt instromen op een later moment gemakkelijker. Bovendien kunnen zij aan werkgevers laten zien wat ze geleerd hebben. Deze verklaring wordt op alle niveaus in het mbo ingevoerd. Bovendien wordt de mbo-verklaring altijd aan studenten zonder startkwalificatie onder de 23 jaar uitgereikt. Studenten die al een startkwalificatie hebben of ouder zijn dan 23 jaar kunnen op aanvraag een mbo-verklaring krijgen.

Officieel student

Ook wordt in deze wet de eerder aangekondigde wijziging geregeld dat studenten in het mbo voortaan officieel ‘studenten’ heten. Tot slot staat in deze wet dat zwangerschap een officiële reden wordt voor verzuim. Op dit moment moeten zwangere studenten zich ziek melden. Met deze wijziging komt er erkenning voor zwangere studenten.