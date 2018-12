Fundering kazerne uit Napoleontische tijd gevonden in Delfzijl

Bij De Vennen in Delfzijl is tijdens het verwijderen van de fundering op het voormalig Lommerts-terrein een bijzondere archeologische vondst gedaan. Er zijn grote delen van de noordelijke en zuidelijke buitenmuur van de Grote Kazerne gevonden. Dit was een langgerekt gebouw dat in 1799 is gebouwd door de Franse troepen. Ook diverse binnenmuren, vloeren en kelders zijn nog aanwezig.

Wethouder IJzebrand Rijzebol: 'Dat we iets zouden vinden op het voormalig Lommerts-terrein komt niet helemaal als een verrassing. Alleen we wisten niet wat. Dat het om de resten van een kazerne gaat, is heel bijzonder. Er gebeuren in Delfzijl niet alleen interessante dingen boven de grond maar er bevinden zich ook bijzondere objecten onder de grond.'

Voorlopige resultaten archeologisch onderzoek

Tussen de noordelijke en zuidelijke kazernemuren is een intact gewelf gevonden. Dit is het dak van een waterkelder van circa 10 m lang, die onder de kazerne lag. De kelder lijkt intact te zijn.

Uit historische bronnen blijkt dat er drie waterkelders onder de kazerne hebben gelegen, daar zijn twee van teruggevonden. De tweede waterkelder is niet meer intact. Hiervan is het gewelf al verwij-derd en de kelder opgevuld met zand. Alleen de buitenmuren liggen er nog. De derde kelder is niet gevonden. De kelders zijn hergebruikt als schuilkelder in de Tweede Wereldoorlog.

De Grote Kazerne

De Fransen hebben de Grote Kazerne gebouwd vanwege de verdediging van de Hollandse en Noord-Duitse kust tegen mogelijke Engelse invasietroepen. Na de overgave van de Franse bezetting in 1814 is de kazerne in gebruik geweest als verblijf voor het Nederlandse leger. Bij het ontzet van de vesting door Nederlandse troepen, geassisteerd door Engelsen en Russische kozakken, is veel schade aan-gericht aan gebouwen, zowel in de vesting Delfzijl als in het omringende gebied.

Delen van de Grote Kazerne zijn in de 19e eeuw voor andere doeleinden gebruikt (onder andere als tijdelijk onderkomen voor de synagoge en de Zeevaartschool). De militaire functie van het gebouw verviel met de ontmanteling van de vesting Delfzijl na 1874. In 1945 raakte het gebouw zwaar be-schadigd als gevolg van bombardementen. De kazerne is lange tijd in verwaarloosde toestand blijven staan en in 1965 gesloopt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn op het terrein van De Vennen gebouwen opgetrokken voor de zand- en grindhandel Lommerts. Deze zijn gesloopt en het terrein was tot voor kort in gebruik als parkeerplaats.