Dode uitgebrande auto Kloosterzande door misdrijf omgebracht

Bij een uitgebrande auto in Kloosterzande is donderdagavond het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

Overleden

Omstreeks 22.00 uur kreeg de brandweer de melding van een autobrand aan de Zeedijk. Naast de auto lag het lichaam van een overleden persoon. De politie zette direct de omgeving af en begon een onderzoek. Uit de eerste bevindingen blijkt het om een misdrijf te gaan. Het onderzoek zal zich richten op de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.

Onderzoek

De politie startte direct een Forensisch Technisch onderzoek. Ook werd er contact gezocht met enkele omwonenden voor informatie. De uitgebrande auto is voor onderzoek getakeld. Ook het lichaam van de persoon is naar een onderzoekslokatie gebracht. De identiteit en het geslacht van de overledene is nog niet vastgesteld. Ook kan niet worden aangegeven hoe de persoon om het leven is bekomen. Wat we wel kunnen vrijgeven is het feit dat de auto een vrij hoog model auto betrof van het merk Range Rover. De kleur is onbekend. Vrijdag wordt er ook een uitgebreid buurtonderzoek verricht.

Tips en andere informatie

De politie wil dit misdrijf uiteraard zo spoedig mogelijk oplossen en vraagt de hulp in van de burgers. Als eerste word aan omwonenden gevraagd of ze de afgelopen avond maar misschien ook wel de afgelopen tijd iets gezien hebben wat met deze zaak te maken heeft of zou kunnen hebben. We willen ook graag weten of omwonenden camerabeelden hebben van misschien wel de Range Rover.