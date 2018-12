Koelmotor container bevat 65 kilo cocaïne

Vorige week woensdag 28 november heeft de Douane een partij drugs gevonden van in totaal 65 kilo. 'De drugs zaten verstopt in een koelmotor van een container', zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.

Controle

De Douane vond de drugs tijdens een controle in de haven. De koelcontainer was afkomstig uit Peru en geladen met bananen. De lading was diezelfde woensdag binnengekomen met een zeeschip vanuit Panama. De bananen waren bestemd voor een fruitbedrijf in Barendrecht. Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Lege containers

Achter de inspectieluiken van de koelmotor troffen Douaneambtenaren 65 pakketten cocaïne aan. Vermoedelijk was het de bedoeling om na het lossen van de goederen de verdovende middelen eruit te halen. De Douane ziet deze werkwijze vaker in depots waar lege containers worden ingeleverd.

Harc-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.