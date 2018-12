Jonge moeder cel in om verborgen houden dode baby

Vrijdag is een jonge vrouw veroordeeld tot 12 maanden celstraf, waarvan 3 voorwaardelijk, voor het verborgen houden van het lichaam van haar dode baby. 'De jonge vrouw was zwanger zonder dat iemand daarvan wist. Ook haar moeder en broer met wie zij in een huis woonde wisten het niet', zo meldt de rechtbank Rotterdam vrijdag.

'Al overleden'

Ze heeft het kind in de woonkamer alleen ter wereld gebracht en verklaard dat het kindje al dood was toen ze het beetpakte. Vervolgens heeft ze het lichaam in een vuilniszak gestopt en op haar balkon voor iedereen verborgen gehouden. De moeder van de jonge vrouw heeft de dode baby uiteindelijk op 7 april 2018 gevonden.

Vrijgesproken voor overlijden baby

Het OM vervolgde de vrouw ook voor het om het leven brengen van de baby of het hulpeloos achterlaten van het kind. Daarvan wordt ze vrijgesproken. Het is niet komen vast te staan dat het kindje nog leefde toen het werd geboren. Daaruit volgt dan ook dat niet vaststaat dat het kindje door toedoen van de moeder is overleden.