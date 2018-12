Vandaag protest van Gele Hesjes in Nederland België en Frankrijk

''In Parijs en andere plaatsen komen demonstraties en wegblokkades voor. Daarbij kan geweld worden gebruikt. Wees alert en vermijd plekken waar demonstraties zijn.''

De politie in Frankrijk is in opperste paraatheid en zal zaterdag massaal aanwezig zijn in onder andere Parijs. De diensten zullen voor het eerst gebruik maken van kleine tanks om ongeregeldheden snel de kop in te drukken. De overheden verwachten morgen veel demonstranten. De hoofdstad zit inmiddels op slot.

Op last van de politie blijven zaterdag in Parijs onder andere ruim tien musea, de Opera en winkels in het centrum dicht. Ook de Eiffeltoren en het Louvre zullen de deuren gesloten houden.

Nederland

Ook in ons land zal morgen in verschillende steden worden gedemonstreerd door de gele hesjes. De Gele Hesjes, een protestbeweging die is komen overwaaien vanuit Frankrijk, eisen onder meer het aftreden van van kabinet Rutte III, het vertrek uit de Europese Unie, een lagere pensioenleeftijd en een einde aan de milieumaatregelen. Het is nog onbekend hoeveel demonstranten zullen deelnemen in de steden.

België

Niet alleen de Franse en Nederlandse autoriteiten vrezen een confrontatie met de gele hesjes-brigade, ook België bereidt zich voor op het ergste.