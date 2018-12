Noodverordening ingegaan om Project X Brabantse Katwijk

Vrijdagavond is in het Brabantse Katwijk door de burgemeester van de gemeente Cuijk vanaf 18.30 uur een noodverordening afgekondigd vanwege het aangekondigde Project X-feest.

Politiecontroles ingaande verkeer

In verband met de situatie houdt de politie, die massaal op de been is in en rond Katwijk en Cuijk, controles bij de diverse invalswegen en op andere locaties in de gemeente. Personen die worden gecontroleerd zijn verplicht zich door middel van een geldig identiteitsbewijs te legitimeren. Ook kan gevraagd worden aan te geven met welk doel iemand onderweg is', zo laat de gemeente Cuijk vrijdag weten.

Veiligheidsmaatregelen van kracht in gemeente Cuijk

'Naast de noodverordening heeft de burgemeester van de gemeente Cuijk ook een bevel uitgevaardigd waarbij de kernen Katwijk en Cuijk aangewezen zijn als veiligheidsrisicogebied. Dit bevel geeft de Officier van Justitie bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, van de Wet wapens en munitie', aldus de Gemeente Cuijk.

'Ruimere bevoegdheid'

Burgemeester Wim Hillenaar: 'Deze noodverordening en dit bevel geeft de instanties ruimere bevoegdheden om in te grijpen en om kwaadwillenden te weren als de situatie daar om vraagt. Wij willen in het belang van de inwoners van Katwijk er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. Ik blijf het benadrukken; er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk'. Voor iedereen die van plan was om vrijdagavond nog naar Cuijk te komen: blijf thuis. Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehandhaafd!', zo luid de dringende boodschap van de gemeente Cuijk.

Update 21.00 uur

De genomen maatregelen lijken te werken, in het dorpje Katwijk en in Cuijk is het op dit moment nog steeds rustig.