35 Gele Hesjes bij gemoedelijk protest in Groningen

Vorige week waren het er nog 17, dus dat is een verdubbeling nu, zo stelden een paar demonstranten aan het begin van de middaag tevreden vast. Een van de demonstranten tegen Dagblad van het Noorden: 'Dit heeft tijd nodig. We komen elke week en het zullen er langzaam steeds meer worden.'

Het groepje Gele Hesjes in Groningen is een losse verzameling van mensen met verschillende grieven. De groep is niet echt georganiseerd, de deelnemers hebben elkaar opgeroepen via Facebook. Catnarina Sale uit Groningen tegen de krant: 'We protesteren tegen het neoliberalisme. We doen hier gewoon onze burgerplicht. Het gaat de verkeerde kant op met de armere en gewone mensen, terwijl de rijkeren en de grote bedrijven in Nederland steeds minder belasting betalen.’ Sommige demonstranten hadden het over de hoge lasten voor burgers en de lage lonen, anderen over de immigratie en het Marrakesh-akkoord.