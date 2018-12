Rijsbergenaar test sperdifferentieel, crasht en verlaat plaats ongeval lopend

In de nacht van zaterdag op zondag is een 22-jarige man uit Rijsbergen omstreeks 04.45 uur aangehouden omdat hij de plaats van een ongeval had verlaten. Dit meldt de politie zondag.

Rotonde

Hij verloor op de rotonde bij Effen de macht over het stuur van zijn auto en reed tegen een lantaarnpaal en verkeersbord. Hij liet zijn auto nabij de rotonde met een beschadigd wiel achter en liep naar een vriend die in de omgeving woont.

'Sperdifferentieel uitproberen'

De jonge automobilist werd via het kenteken van het voertuig en door een bezoek aan zijn ouders opgespoord en aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 290 ugl. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat hij op de rotonde een sperdifferentieel wilde uitproberen dat hij onlangs onder zijn auto had gebouwd. Hij was gaan spinnen, verloor de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal en verkeersbord.

Gedronken

Hij had 4 of 5 biertjes gedronken. Na de aanrijding was hij naar een vriend gelopen. Hij wist niet dat het strafbaar was om de plaats van een ongeval te verlaten. Hij kreeg een rijverbod van vier uren. Hij krijgt een proces-verbaal voor het verlaten van een plaats ongeval en het rijden onder invloed. De dagvaarding wordt naar hem toe gestuurd.