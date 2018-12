Man rijdt met auto de Lidl binnen

Geopende schuifpui

De Dongenaar is omstreeks 08.20 uur met zijn auto, een Suzuki Alto, door een geopende schuifpui van een supermarkt aan de Windmolenweg gereden. Daarna had hij gas gegeven en kennelijk geprobeerd door de tweede dichte schuifdeur te rijden. Daarachter bevonden zich diverse klanten omdat de winkel al open was. Dit lukte niet, mogelijk omdat hij bleef steken op de mat. Hierna is hij achteruit de supermarkt weer uitgereden.

Opvallend signalement

De agenten kwamen door het opvallende signalement van de bestuurder en via de tenaamstelling van het kenteken snel bij de verdachte uit die in de omgeving woont. Hij is een bekende van de politie. Hij is in zijn woning aangehouden. De verdachte was onder invloed van alcohol en mogelijk andere stoffen. Naar zijn motief wordt een nader onderzoek ingesteld. Burgemeester M. Starremans heeft zich ter plaatse van het incident op de hoogte gesteld.