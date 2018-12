Hulpdiensten gealarmeerd voor auto te water, eigenaar zit tv te kijken

Het is zondagavond even voor 21.30 uur als de bewoners van een woning aan het Drentse Nieuwediep nietsvermoedend thuis televisie aan het kijken zijn, niet wetende dat hun auto van zojuist van de oprit is gerold. De wagen kwam in het kanaal terecht.