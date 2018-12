Twee doden en zwaargewonde bij ernstig verkeersongeval Breda

Bij een ernstig verkeersongeval in Breda zijn maandagmiddag twee doden gevallen en is een persoon zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Hele viaduct afgesloten

Bij het ongeval, dat even voor 13.30 uur gebeurde op het viaduct boven de A16 bij Prinsenbeek, zijn twee auto's betrokken. De politie heeft vanwege het ongeval het gehele viaduct op de Backer en Ruebweg afgesloten. Ook de op en afritten van de A16 zijn afgesloten richting Breda en Prinsenbeek.

Brand

Eén van de twee bij de aanrijding betrokken auto’s stond in brand bij aankomst van de hulpdiensten. De brandweer begon direct met blussen maar kon niet voorkomen dat de twee inzittenden in het voertuig kwamen te overlijden in die brand.

Beknelling

In de andere auto zat een persoon die gewond was en bekneld zat. De brandweer heeft deze persoon uit de auto gehaald. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd en heeft de persoon naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De familie van de gewonde persoon is nog niet in kennis gesteld. Van de twee dodelijke slachtoffers is de identiteit ook nog niet bekend. Verkeersspecialisten van de politie (VOA) zijn begonnen aan het onderzoek ter plaatse om de precieze toedracht van het ongeval in kaart te brengen.