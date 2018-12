Eindhovense vrouw veroordeeld voor mishandeling eigen hond

De vrouw deed in maart van dit jaar haar hond in een vuilniscontainer. De hond werd toevallig door de chauffeur van een vuilniswagen ontdekt en werd met lichte verwondingen bij de dierenbescherming ondergebracht. De vrouw bekende dat zij de hond in haar vuilniscontainer had gedaan. Ze was bang dat als ze zou moeten verhuizen dat ze de hond niet zou mogen meenemen. In maart en april jl. maakte de vrouw zich ook schuldig aan bedreigingen en mishandeling van begeleiders van een zorginstelling in Eindhoven.

De politierechter houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte een verstandelijke beperking heeft en op een laag niveau functioneert. Omdat de vrouw weigerde mee te werken aan een onderzoek naar de mate van invloed van deze beperking op haar handelen, kan de rechter haar niet als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwen voor de delicten. De rechter oordeelt dat de vrouw wist dat wat zij deed niet door de beugel kan en vindt dat de vrouw dit daarom moet voelen. De vrouw krijgt een voorwaardelijk taakstraf van 20 uur met een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van 300 euro. Als bijzondere voorwaarde mag ze in die tijd geen dieren houden en moet ze meewerken aan toezicht hierop door de politie. De hond is in beslag genomen en krijgt ze niet meer terug.