Douane vindt 2500 kilo cocaïne tussen meloenen

Op vrijdag 16 november is tijdens een controle door de Douane een partij van 2500 kilo cocaïne aangetroffen.

De drugs zijn gevonden in een container die gelost was op een terminal op de Maasvlakte. Wegens lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.

Meloenen

De cocaïne zat verstopt in een container met meloenen. Het schip waar de container op zat was afkomstig uit Brazilië. De meloenen waren vermoedelijk bestemd voor een bedrijf in Venlo.

Chauffeur

Het HARC-team startte gelijk een onderzoek naar de herkomst van de drugs. Op dinsdag 20 november werd de container opgehaald op de terminal in Rotterdam. De chauffeur van de truck is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van verdovende middelen. De drugs zijn inmiddels vernietigd.