Jongen door elektrische step overreden en gewond achtergelaten

De politie in Middelburg is op zoek naar de bestuurder van een elektrische step. 'Afgelopen maandagmiddag raakte op de Henry Dunantlaan in Middelburg een fietser gewond bij een aanrijding met de bestuurder van een elektrische step', zo laat de politie woensdag weten.

Doorgereden

Het incident gebeurde rond 14.45 uur. Een fietser (11) uit Middelburg stond naast zijn fiets en werd plotseling door de elektrische step aangereden. De bestuurder reed daarna door richting de Griffioenstraat. Het slachtoffer is naar de huisarts gegaan.

Signalement

De step was zwart en had geen kentekenplaat. De man droeg een zwarte jas met een capuchon en een blauwe spijkerbroek. Hij is ongeveer 30 tot 40 jaar en heeft een donkere huidskleur. Weet u meer over het ongeval of de bestuurder van de step bel dan met de politie: 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.