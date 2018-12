Agenten schieten op gewapende man voor politiebureau Hengelo

Agenten hebben woensdagmiddag in het centrum van Hengelo een 60-jarige Hengeloër aangehouden. Aanleiding was een serieuze melding dat de man gewapend was. Bij de aanhouding werden meerdere waarschuwingsschoten en een gericht schot gelost. De verdachte raakte niet gewond en kon door agenten worden overmeesterd. Op dit moment wordt het incident onderzocht.