Zwaargewonde man na explosie in snackbar gevonden

Op 5 december vond er een explosie plaats in een snackbar aan de Parkweg. Een man die hierbij zwaargewond was geraakt sloeg hierna op de vlucht. In de nabijheid van de snackbar werd een verbrande broek aangetroffen. De politie wilde de man zo snel mogelijk vinden omdat hij medische hulp nodig had.

Het Openbaar Ministerie wil tegenover het AD geen mededelingen doen over het slachtoffer.