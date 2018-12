Lichaam op wegdek A73: dode en zwaargewonde bij verkeersongeval

Lichaam op wegdek

'In de nacht van woensdag op donderdag kwam rond 00.30 uur een melding binnen dat er iets op het wegdek van de A73 zou liggen. Dit bleek een lichaam te zijn. Deze persoon was overleden', aldus de politie. Bij onderzoek in de omgeving trof de politie in een nabijgelegen maïsveld een auto aan, met daarin nog een persoon. Deze was zwaargewond en voor behandeling van deze persoon werd een traumahelikopter ingezet.

Onderzoek

De A73 is in verband met het onderzoek vanaf het knooppunt het Vonderen in noordelijke richting (richting Nijmegen) afgesloten. Ook is een politiehelikopter opgeroepen om in de omgeving te kijken of er nog meer slachtoffers zijn. Wat er precies gebeurd is, is op dit moment nog onbekend. Dit zal onderzoek moeten uitwijzen. Er is inmiddels technisch en tactisch onderzoek opgestart. Hoe lang de autoweg richting Nijmegen nog afgesloten blijft, is niet bekend. Er is ook nog geen informatie bekend over de slachtoffers.