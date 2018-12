Meerdere gewonden bij ongeval in Dalen

De N34 bij Dalen is na een ongeluk afgesloten. Volgens de politie zouden er meerdere gewonden zijn gevallen tussen meerdere voertuigen.

De hulpdiensten zijn op grote schaal uitgerukt. Zo zijn er vijf ambulances aanwezig. Het verkeer wordt omgeleid. Het verkeer rijdt via een op- en afrit langs het ongeval.

De hulpdiensten zijn op grote schaal aanwezig, zo ook een traumahelikopter. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeurden. Over het aantal slachtoffers is nog weinig bekend.