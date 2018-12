Viertal opgepakt voor chanteren jonge vrouwen met naaktfoto's

De man (23) werd dinsdag 27 november jl. in een woning in de wijk Groente- en Fruitmarkt in Den Haag aangehouden. De drie vrouwen uit Hilversum, Capelle aan den IJssel en Rotterdam zijn donderdag 6 december aangehouden. De aanhoudingen zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen politie en justitie in Den Haag en Zeeland-West-Brabant. Zij denken hiermee een reeks zaken te hebben opgelost.

Verkrachting

Het onderzoek startte met de aangifte van een vrouw uit Vlissingen. Zij zou worden afgeperst door een man die dreigde naaktfoto's van haar op internet te zetten, als zij hem geen geld zou betalen. De politie kwam uit bij de man in Den Haag, die meer vrouwen op dezelfde wijze afperste. Een van de slachtoffers is mogelijk zelfs verkracht, juist toen ze hem geld kwam brengen. Bij onderzoek in zijn huis werden een telefoon en een laptop in beslag genomen. Op woensdag 12 december heeft de Rechtbank in Den Haag zijn voorarrest met 90 dagen verlengd.

Slachtoffers

Het onderzoek, zoals naar de telefoon en een laptop, leverde informatie op dat de drie vrouwen uit Hilversum (18), Capelle aan den IJssel (25) en Rotterdam (26) mogelijk betrokken zijn. Het drietal is na de aanhoudingen verhoord en de politie probeert duidelijk te krijgen wat precies hun rol is. Bij de politie hebben zich tot dusver tien vrouwen tussen de 18 en 25 jaar gemeld, die mogelijk slachtoffer zijn van het viertal cybercriminelen. Naast Nijmegen en Vlissingen, wonen deze gedupeerden in Bennekom, Den Haag (2x), Helmond, Leiden, Wouw, Riethoven en Schiedam. Er wordt niet uitgesloten dat er meer slachtoffers zijn.

Werkwijze

Aris van Herwijnen van de recherche van het politiedistrict Zeeland legt uit hoe cyberafpersers vaak te werk gaan: “We zien dat daders via datingsites een vals profiel aanmaken, dus met valse gegevens en een foto van iemand anders. Daarna wordt contact gelegd met potentiële slachtoffers en wordt gevraagd om eens een foto te sturen. Het gaat dan fout zodra een slachtoffer een naaktfoto stuurt, waarop ze wel of niet herkenbaar zijn. De afperser neemt dan via een ander social mediakanaal met weer een andere valse identiteit contact met haar op en zegt dat hij naaktfoto’s van haar heeft. Hij dreigt deze te publiceren op internet. Ze kan dat voorkomen door geld over te maken. Als ze daar intrapt, heeft hij beet en gaat het van kwaad tot erger. Afhankelijk van de reactie van het slachtoffer moet ze steeds geld betalen of worden bepaalde transacties zelfs tegen seks afgedaan. Een van de slachtoffers meldde ons zelfs dat ze was verkracht. Al met al een zeer kwalijk fenomeen, waarbij ze vaak ook nog eens bewust proberen jonge kwetsbare vrouwen te vinden.”