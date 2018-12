Aanrijding met meerdere auto’s A20

Puin op de weg

Meerdere auto’s raakte met elkaar in botsing. Hierdoor was er nog maar 1 rijstrook beschikbaar. Door de aanrijding lag er veel puin op de weg. Dit zal door een gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd. Of er bij de aanrijding iemand gewond is geraakt is niet bekend.